Adana'da 32 Uyuşturucu Satıcısı Tutuklandı - Son Dakika
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Adana'da 32 Uyuşturucu Satıcısı Tutuklandı

Adana'da uyuşturucu operasyonlarında 43 şüpheliden 32'si tutuklandı, 42 bin hap ele geçirildi.

05.11.2024 20:01
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Adana'da 32 uyuşturucu satıcısı tutuklandı

ADANA - Adana'da narkotik polisleri bir hafta boyunca yaptığı operasyonlarda 42 bin 200 uyuşturucu hap, 1 kilo 977 gram kokain ele geçirirken yakalanan 43 şüpheliden 32'si tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı operasyonlarda 43 kişiyi yakaladı. Yakalanan şüphelilerin evlerinde yapılan arama çalışmalarında toplamda 42 bin 200 uyuşturucu hap, 1 kilo 977 gram kokain, 1 kilo 163 esrar, 995 gram bonzai ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 32'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da 32 Uyuşturucu Satıcısı Tutuklandı - Son Dakika

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