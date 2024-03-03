Adana'da 36 milyon 250 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi
ADANA - Adana'da bir depoda ve araçta yapılan arama çalışmalarında 36 milyon 250 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi. Olaylar ilgili 3 kişi tutuklandı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir depoda ve araçta yaptığı aramalarda 36 milyon 250 bin gümrük kaçağı makaron ile 5 milyon 157 bin gümrük kaçağı doldurulmuş sigara ele geçirdi.
Olaylarla ilgili E.Y, M.U.B, ve M.D isimli kişiler gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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