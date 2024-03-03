Adana'da 36 milyon 250 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi - Son Dakika
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Adana'da 36 milyon 250 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir depoda ve araçta yaptığı aramalarda 36 milyon 250 bin gümrük kaçağı makaron ile 5 milyon 157 bin gümrük kaçağı doldurulmuş sigara ele geçirdi. Olaylarla ilgili E.Y, M.U.B, ve M.D isimli kişiler gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

03.03.2024 21:55
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Adana'da 36 milyon 250 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi

ADANA - Adana'da bir depoda ve araçta yapılan arama çalışmalarında 36 milyon 250 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi. Olaylar ilgili 3 kişi tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir depoda ve araçta yaptığı aramalarda 36 milyon 250 bin gümrük kaçağı makaron ile 5 milyon 157 bin gümrük kaçağı doldurulmuş sigara ele geçirdi.

Olaylarla ilgili E.Y, M.U.B, ve M.D isimli kişiler gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA

Adana, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Adana'da 36 milyon 250 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da 36 milyon 250 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi - Son Dakika
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