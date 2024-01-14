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Adana'da 40 Milyon Gümrük Kaçağı Makaron Ele Geçirildi - Son Dakika
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Adana'da 40 Milyon Gümrük Kaçağı Makaron Ele Geçirildi

Adana'da yapılan bir baskında, bir depoda 40 milyon 480 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi. Olayın şüphelisi tutuklandı.

Adana\'da 40 Milyon Gümrük Kaçağı Makaron Ele Geçirildi
14.01.2024 - 09:52,  Güncelleme: 09:52
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Adana'da bir depoya yapılan baskın 40 milyon 480 bin gümrük kaçağı makaron ele geçilirken olayın şüphelisi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesine Yeşiloba mahallesinde bulunan bir depoda gümrük kaçağı makaron olduğunu belirledi. Bunun üzerine ekipler söz konusu depoya baskın yaptı.

Yapılan baskında piyasa değeri 26 milyon 312 bin TL olan toplam 40 milyon 480 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirdi. Olayla ilgili N.Ç isimli kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen N.Ç çıkarıldığı mahkemce tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da 40 Milyon Gümrük Kaçağı Makaron Ele Geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da 40 Milyon Gümrük Kaçağı Makaron Ele Geçirildi - Son Dakika
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