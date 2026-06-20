Adana'da 408 Bin Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi - Son Dakika
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Adana'da 408 Bin Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Adana\'da 408 Bin Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi
20.06.2026 15:09
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Narkotik polisinin durdurduğu tırda 408 bin 235 uyuşturucu hap bulundu, sürücü tutuklandı.

Adana'da narkotik polisinin durdurduğu tırda 408 bin 235 adet uyuşturucu hap ele geçirildi, gözaltına alınan tır sürücüsü tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tır sürücüsü H.H.'nin (45) kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüphelinin kullandığı tırı takibe aldı. Narkotik polisleri, belirlenen noktada tırın önünü keserek aracı durdurdu. Sürücü H.H. kelepçe takılarak etkisiz hale getirilirken, araçta yapılan aramada 408 bin 235 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan H.H., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Uyuşturucu, Güvenlik, 3. Sayfa, Narkotik, Adana, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da 408 Bin Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da 408 Bin Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi - Son Dakika
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