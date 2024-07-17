Adana'da 44 Uyuşturucu Taciri Tutuklandı - Son Dakika
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Adana'da 44 Uyuşturucu Taciri Tutuklandı

Adana'da bir haftada yapılan narkotik operasyonlarında yakalanan 44 şüpheli tutuklandı. Operasyonlarda 40 bin 662 uyuşturucu hap, 1 kilo 369 gram bonzai, 1 kilo 837 metamfetamin ile çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi.

17.07.2024 18:58
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Adana'da 'torbacı' diye tabir edilen 44 uyuşturucu taciri tutuklandı

Evlerde yapılan arama çalışmalarında yemek masasının içerisine ve çöp kutularına yapılan zuladan uyuşturucu çıktı

ADANA - Adana'da bir haftada yapılan narkotik operasyonlarında yakalanan 44 şüpheli tutuklandı. Operasyonlarda 40 bin 662 uyuşturucu hap, 1 kilo 369 gram bonzai, 1 kilo 837 metamfetamin ile çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 7-13 Temmuz tarihlerinde torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı çalışmalarda 66 şüpheliyi yakaladı.

Yakalanan şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda toplam, 569 gram esrar, 40 bin 662 uyuşturucu hap, 1 kilo 369 gram bonzai, 932 gram bonzai hammaddesi, 1 kilo 837 gram metamfetamin, 70 kök Hint keneviri, 66 gram eroin ve 6 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Söz konusu şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk olurken 44'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı 22 kişi de adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da 44 Uyuşturucu Taciri Tutuklandı - Son Dakika

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