Adana'da 5 Kadın, 1 Erkek Katledildi - Son Dakika
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Adana'da 5 Kadın, 1 Erkek Katledildi

Adana'da 12 saat içinde 5 kadın ve 1 erkek silahla öldürüldü, 3 kişi yaralandı.

22.10.2024 09:11
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Adana'da 12 saatte 3'ü mezarlıkta 2'si evde olmak üzere 5 kadın tabanca ile vurularak öldürüldü. Olaylarda 1 erkek sokakta öldürüldü, 1'i kadın 3 kişi ise yaralandı.

Merkez Sarıçam ve Yüreğir ilçelerinde meyana gelen olaylarda 5'i kadın, 1'i erkek 6 kişi katledilirken, 1'i ağır 3 kişi de yaralandı. İlk olay saat 16.00 sularında Sarıçam ilçesindeki Buruk Mezarlığı'nda meydana geldi. İddiaya göre Ş.E. isimli şahıs bir süre önce intihar eden oğlu Muzaffer Erkova'nın ölümünden eşi Güldane Gerçek ve ailesini sorumlu tutarak onları takibe başladı. Güldane Gerçek (21) annesi Şenay ve kız kardeşi Gaye (25) ile Muzaffer Erkova'nın mezarına geldiği sırada onları tabanca ile öldürüp olay yerinde kaçtı.

İkinci olay ise Yüreğir ilçesine bağlı Başak Mahallesi Çukurova Caddesi'nde meydana geldi. Teyzesinin evine gelen Samet Aslan, evin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Saldırgan, olay yerinden firar etti.

Üçüncü olayda Yüreğir 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. İzzettin T., eşi Ayşegül T. ve kayınbabası Salih K.'yi ateş ederek yaraladı. Daha sonra bir motosiklet gasp edip, olay yerinden kaçtı. İzzettin T. polis tarafından yakalandı.

Son olay ise Sarıçam ilçesine bağlı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde meydana geldi. Şizofren olduğu öne sürülen S.A., annesi Mintiha Aydın (61), babası İlyas Aydın (63) ve anneannesi Ülfet Köse'yi (80) uyudukları sırada tabanca ile başlarından vurdu. Baba ağır yaralanırken anne ve anneanne hayatını kaybetti. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da 5 Kadın, 1 Erkek Katledildi - Son Dakika

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