Adana'da 55 Kilogram Skunk Ele Geçirildi

Adana\'da 55 Kilogram Skunk Ele Geçirildi
20.10.2025 10:03
Tırda yapılan operasyonda 80 milyon liralık uyuşturucu bulundu, sürücü tutuklandı.

Adana'da polisin yaptığı çalışmada bir tırın içindeki valizlerden yaklaşık 80 milyon liralık 55 kilo skunk ele geçirildi. Tır sürücüsü, "Arkadaşım rica etti 'Adana'ya götürür müsün' diye, ben de kıramadım" dedi ama tutuklanmaktan kurtulamadı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tır sürücüsü C.Ş.'nin (42) kente yüklü miktarda uyuşturucu getirdiği bilgisine ulaştı. Mersin Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda söz konusu tırı takibe alan polis, önünü keserek durdurdu. Tırda yapılan aramada narkotik dedektör köpeği valizlere tepki verdi. 3 valizi çıkaran polis, içerisinden 55 kilogram skunk ele geçirdi. Yaklaşık 80 milyon lira piyasa değeri olan uyuşturucu ile ilgili C.Ş. gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şüpheli C.Ş.'nin ifadesinde "Arkadaşımın valizler, 'Adana'ya götürür müsün' diye rica etti. İlk defa böyle bir ricada bulununca kıramadım. Uyuşturucuların benimle alakası yok" dediği öğrenildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İHA

