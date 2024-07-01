Adana'da 65 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi, 211 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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Adana'da 65 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi, 211 Kişi Yakalandı

Adana Seyhan polisi bir haftalık çalışmalarında 65 ruhsatsız silah ele geçirirken, çeşitli suçlardan aranan 211 kişiyi yakaladı. 9 kişi tutuklandı.

01.07.2024 09:51
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Adana'da Seyhan polisleri bir haftalık yaptığı çalışmalarda aralarında hafif makineli tüfek ve uzun namlulu tüfeğinde olduğu 65 ruhsatsız silah ele geçirirken çeşitli suçlardan aranan 211 kişiyi yakaladı. Ruhsatsız silah yakalatan 9 kişide tutuklandı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü 'Huzurunuz Gururumuzdur' sloganı çerçevesinde vatandaşın güvenliğini sağlamak için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Seyhan araştırma, devriye ekipleri ve çarşı mahalle bekçileri 24-30 Haziran tarihlerinde yaptığı asayiş uygulamaları ve operasyonda ruhsatsız silahlara geçit vermedi.

Yapılan çalışmalarda 1 kalaşnikof, 1 hafif makineli tüfek, 36 ruhsatsız tabanca, 20 ruhsatsız tüfek, 8 kurusıkı tabanca, 70 şarjör ve bin 5 mermi ele geçirdi.

Ekipler yaptıkları çalışmalarda silahların yanı sıra 608,12 gram narkotik madde, 140 uyuşturucu hap, 317 bin boş makaron, 69 bin doldurulmuş sigara, 48 bin kaçak sigara filtresi, 20 bin 250 sigara sarma kağıdı da ele geçirdi.

Hırsızlık, gasp ve adam yaralama gibi çeşitli suçlardan aranana 211 kişi ise Seyhan polisinden kaçamadı. Ruhsatsız silah yakalatan 9 kişi ve farklı suçlardan yakalanan 19 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da 65 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi, 211 Kişi Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da 65 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi, 211 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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