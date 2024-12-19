Adana\'da 7 Milyon Kaçak Makaron Ele Ge geçirildi

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Adana'da kaçakçılığa yönelik yapılan operasyonda 7 milyon 480 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente bir panelvan araçta ve kamyonda gümrük kaçağı makaron getirildiği bilgisine ulaştı. Ekipler araçları takibe alarak otoyolda durdurdu.

Yapılan aramada 7 milyon 480 bin kaçak makaron ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerin piyasa değerinin 3 milyon 740 bin TL olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. - ADANA