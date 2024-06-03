Adana'da 8 Ruhsatsız Silah ve Tabanca Malzemeleri Ele Geçirildi - Son Dakika
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Adana'da 8 Ruhsatsız Silah ve Tabanca Malzemeleri Ele Geçirildi

Adana\'da 8 Ruhsatsız Silah ve Tabanca Malzemeleri Ele Geçirildi

Adana'nın Seyhan ilçesinde bir evde yapılan operasyonda 8 ruhsatsız silah ve tabanca yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan şüpheli tutuklandı.

03.06.2024 09:57
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Adana'da bir eve yapılan operasyonda 8 ruhsatsız silah ve çok sayıda tabanca yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Seyhan Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri Selahattin K.'nın evinde çok sayıda ruhsatsız silah olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler bunun üzerine şüphelinin Seyhan ilçesine bağlı Ova Mahallesi'nde evine operasyon düzenlendi.

Evde yapılan arama çalışmalarında 7 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 9 tabanca şarjörü, 50 mermi ile silah yapımında kullanılan 80 icra yayı, 4 şarjör yayı, 2 taşlama makinesi, 1 mengene, 1 şarjör yapımında kullanılan demir parça, el makatımı ile torna aparat takımı ele geçirildi.

Silahların test edilmesi için yapılan kum dolu da bulunurken kovanın içerisinde birden fazla mermi çekirdeği olduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da 8 Ruhsatsız Silah ve Tabanca Malzemeleri Ele Geçirildi - Son Dakika

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