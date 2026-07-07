Adana'da Adliye Önünde Silahlı Kavga - Son Dakika
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Adana'da Adliye Önünde Silahlı Kavga

Adana\'da Adliye Önünde Silahlı Kavga
07.07.2026 20:37
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Kozan'da husumetli iki taraf arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı, 3 şüpheliden 1'i yakalandı.

Adana'nın Kozan ilçesinde husumetli iki taraf arasında adliye önünde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Olayın ardından kaçan şüphelilerden 1'i yakalanırken, diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Kozan'da daha önce meydana gelen silahlı kavgada tutuklu bulunan sanıkların yargılandığı davanın duruşması bugün Kozan Adliyesi'nde görüldü. Duruşmanın ardından adliye önünde karşılaşan husumetli taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Tarafların birbirlerine ateş açtığı olayda ilk belirlemelere göre B.K. ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi ayaklarından hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Silahlı olaya karışan şüpheliler olay yerinden kaçarken, polis ekiplerinin başlattığı çalışma sonucu 1 şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Kaçan diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Adana'da Adliye Önünde Silahlı Kavga - Son Dakika

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