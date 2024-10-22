Adana'da Aile Katliamı Şüphelisi Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
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Adana'da Aile Katliamı Şüphelisi Adliyeye Sevk Edildi

Adana\'da Aile Katliamı Şüphelisi Adliyeye Sevk Edildi

Uyku halindeki ailesini vuran Serdar Aydın, 'Ben yapmadım' dedi ve adliyeye sevk edildi.

22.10.2024 17:39
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Adana'da annesini, babasını ve anneannesini uyurken tabanca ile başından vuran şüpheli adliyeye sevk oldu. Annesini ve anneannesini öldüren şüpheli, "Ben yapmadım, benim annem babam. Bana iftira atılırsa, o iftira ispatlanacak. Gereken gerektiği zaman yapılacak" dedi.

Olay, Sarıçam ilçesine bağlı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, şizofren olan Serdar Aydın (26) ailesiyle bir süredir tartışma yaşıyordu. Gece saatlerinde Serdar Aydın annesi Mintiha Aydın (61), babası İlyas Aydın (63) ve anneannesi Ülfet Köse'yi (80) uyudukları sırada tabanca ile başlarından vurdu.

"Polisi arayıp ailesinin vurulduğunu söyledi"

Serdar Aydın, ailesini infaz ettikten sonra polisi arayarak ailesinin evde vurulduğu yönünde ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan baba İlyas Aydın'ı Adana Şehir Hastanesine kaldırdı. Anne Aydın ve anneanne Köse'nin ise olay yerinde öldüğü belirlendi. Baba İlyas Aydın'ın durumu ağır ve hastanede tedavisi sürüyor.

"Ben öldürmedim, uyandığımda kanlar içinde yatıyorlardı"

Emniyetteki sorgusunda Serdar Aydın," Gece 10'da yattım, 4 gibi silah seslerini duydum. Uyandığımda odaya gittim hepsi kanlar içinde yatıyordu. Ben öldürmedim, 112 arayıp yardım istedim" dediği öne sürüldü.

"Gereken gerektiği zaman yapılacak"

Adli Tıp Kurumunda sağlık kontrolünden geçirilen Serdar Aydın," Ben yapmadım, benim annem babam. Bana iftira atılırsa, o iftira ispatlanacak. Gereken gerektiği zaman yapılacak" dedi. Sağlık kontrolünün ardından şüpheli adliyeye sevk edildi. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Aile Katliamı Şüphelisi Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika

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