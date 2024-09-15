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Adana'da alacak verecek kavgası : 3 yaralı

ADANA Adana'nın Kozan ilçesinde akacak verecek meselesi yüzünden iş yeri önüne otomobille gelen şüphelilerin ateş açması sonucu 3 kişiyi yaraladı.

Edinilen bilgiye göre olay Fehmi Özel Türkay Caddesi'nde, Mustafa Fehmi Kubilay Parkı yakınındaki inşaat firması önünde meydana geldi. İddiaya göre, alacak verecek meselesi nedeniyle otomobille işyerinin önüne gelen şüpheliler tartışma çıkardı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönünce otomobille gelen şüpheliler silahla ateş açtı. Olayda Dural Cengiz, Ahmet Aydoğmuş ve Mustafa Özdurmuşoğlu yaralandı. Yaralılar

olay yerine gelen ambulans ile Kozan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Saldırıyı gerçekleştiren şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.