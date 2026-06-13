Adana'da Alışveriş Merkezinde Kavga - Son Dakika
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Adana'da Alışveriş Merkezinde Kavga

Adana\'da Alışveriş Merkezinde Kavga
13.06.2026 12:28
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Optimum Alışveriş Merkezi'nde iki grup arasında çıkan kavga panik yarattı, kadınlar arada kaldı.

Adana'da Rönesans Holding'e bağlı Optimum Alışveriş Merkezi'nde iki grup arasında çıkan kavgada sandalyeler havada uçuştu. Kavga sırasında bazı kadınlar tarafların arasında kalırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Yüreğir ilçesinde bulunan Rönesans Holding'e bağlı Optimum Alışveriş Merkezi'nin yeme-içme bölümünde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Tarafların birbirine saldırdığı kavgada sandalyeler havada uçuşurken, çevrede bulunan vatandaşlar panik yaşadı.

Kavga sırasında bazı kadınların tarafların arasında kaldığı görülürken, yaşanan arbede çevredeki vatandaşların araya girmesiyle sona erdi. Bu sırada Optimum Alışveriş Merkezi'ne ait hiçbir güvenlik görevlisinin kavga alanında bulunmaması dikkat çekti. O anlar ise alışveriş merkezinde bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Adana'da Alışveriş Merkezinde Kavga - Son Dakika

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