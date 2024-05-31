Adana'da Altınyüzük suç örgütüne operasyon: 42 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Adana'da Altınyüzük suç örgütüne operasyon: 42 kişi adliyeye sevk edildi

Adana\'da Altınyüzük suç örgütüne operasyon: 42 kişi adliyeye sevk edildi

Adana merkezli 2 ilde gerçekleştirilen operasyonda, Altınyüzük suç örgütüne mensup 42 kişi gözaltına alındı. Operasyonda elebaşları Mustafa Altınyüzük ve Ramazan Altınyüzük de yakalandı. Evlerinde yapılan aramalarda ise 5 ruhsatsız tabanca, 17 ruhsatsız av tüfeği ve dijital materyaller ele geçirildi. Yakalanan örgüt üyelerinin çeşitli suçlara karıştığı belirlendi ve 42 kişi adliyeye sevk edildi.

31.05.2024 10:35
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Adana merkezli 2 ilde "Altınyüzük" organize suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan, aralarında elebaşlarının da olduğu 42 kişi adliyeye sevk edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 29 Mayıs günü Adana merkezli 2 ilde "Altınyüzük" suç örgütüne yönelik "Kuyu-1" operasyonu yapıldığını, elebaşları Mustafa Altınyüzük ve Ramazan Altınyüzük'ün aralarında bulunduğu 51 kişinin yakalandığını açıklamıştı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda söz konusu şüphelilerin evlerinden 5 ruhsatsız tabanca, 17 ruhsatsız av tüfeği ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Yakalanan örgüt üyelerinin "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, tehdit, nitelikli yağma, korkutma, para alma, kurşunlama, kasten öldürmeye teşebbüs, yasa dışı silah ticareti" suçlarına karıştığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan aralarında elebaşlarının da olduğu 42 kişi adliyeye sevk edildi. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Altınyüzük suç örgütüne operasyon: 42 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da Altınyüzük suç örgütüne operasyon: 42 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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