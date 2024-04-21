Adana'da çeşitli suçlardan aranan 10 hükümlü jandarma ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.
Adana'da aranan şahıslara yönelik Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 12-20 nisan tarihleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyonlar gerçekleştirildi. Çeşitli suçlardan aranan ve haklarında 1 ila 10 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 10 hükümlüden, 4'ü Kozan'da, 2'si Karataş'ta, 2'si Karaisalı'da, 1'i Ceyhan'da ve 1'i de İmamoğlu'nda yakalandı. Yakalanan 10 hükümlü tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ADANA
Son Dakika › 3.Sayfa › Adana'da Aranan 10 Hükümlü Jandarma Tarafından Yakalandı - Son Dakika
Elazığ'ın Aşağı Demirtaş mevkiinde yaşayan 68 yaşındaki Birgül Kılıç'tan haber alamayan komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemede Kılıç'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kadının cansız bedeni otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Adana'da uygulama yapan polisin dur ihtarına uymayarak kaçtıktan sonra, polis yakalayınca silah çekip tokat atmaya çalışan bir Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü tutuklandı. Yanındaki iki şahıs ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı. Belediyenin kiralık aracı olduğu öğrenilen kamyonette 28 gram bonzai de ele geçirildi.
Aydın'ın Köşk ilçesinde tarihi eser kaçakçılığına yönelik yapılan çalışmalarda, 5 şüpheli şahıs suçüstü yakalandı. Şüphelilerle birlikte metal dedektör ve kazı malzemeleri ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.
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