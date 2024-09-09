Adana\'da Asayiş Şube Müdürlüğü 1 Haftada 374 Şahsı Yakaladı

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Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri 1 haftada yaptığı çalışmalarla çeşitli suçlardan aranan 374 şahsı yakaladı, 135 ruhsatız silah ele geçirdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince bir haftada yaptığı çalışmalarla suçlulara göz açtırmadı. Yapılan uygulamalarda 105 ruhsatsız tabanca, 24 ruhsatsız tüfek, 6 kurusıkı tabanca ve bu silahlara bağlı olarak 2 bin 33 fişek ele geçirildi. Öte yandan yapılan asayiş uygulamalarında 14 çalıntı motosiklet, bir çalıntı otomobil ve bir elektrikli bisiklet ele geçirildi. Aynı zamanda yasa dışı bahis kapsamında 7 iş yerine yasal işlem uygulanmıştır. Huzuru sağlamak amacıyla yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 374 şahıs yakalanırken bunlardan 118'i tutuklandı. - ADANA