Adana'da Asayiş Uygulamalarında 102 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi, 389 Kişi Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Adana'da Asayiş Uygulamalarında 102 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi, 389 Kişi Yakalandı

Adana\'da Asayiş Uygulamalarında 102 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi, 389 Kişi Yakalandı

Adana Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir hafta boyunca yapılan asayiş uygulamalarında 102 ruhsatsız silah ele geçirildi. Ayrıca, çeşitli suçlardan aranan 389 kişi de yakalandı. Operasyonlar sonucunda 63 ruhsatsız tabanca, 25 uzun namlulu tüfek, 14 kurusıkı tabanca ve bu silahlara ait 1545 fişek bulundu. Ayrıca, 10 çalıntı motosiklet, 3 çalıntı araç ve 1 elektrikli bisiklet ele geçirildi. Yasa dışı bahis suçundan 4 iş yerine yasal işlem yapıldı. Uygulama sonucunda 121 kişi tutuklandı.

03.06.2024 13:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da bir haftada yapılan asayiş uygulamalarında 102 ruhsatsız silah ele geçirilirken çeşitli suçlardan aranan 389 kişi de yakalandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde çok sayıda adrese operasyon düzenleyip cadde ve sokaklarda uygulama yaptı. Bu çerçevede 63 ruhsatsız tabanca, 25 uzun namlulu tüfek, 14 kurusıkı tabanca ve bu silahlara ait 1545 fişek ele geçirildi. Öte yandan yapılan asayiş uygulamalarında 10 çalıntı motosiklet, 3 çalıntı araç 1 elektrikli bisiklet ele geçirilirken yasa dışı bahis suçundan 4 iş yerine yasal işlem yapıldı. Aynı zaman da yapılan uygulamayla çeşitli suçlardan aranan 389 kişi yakalanırken 121 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İHA

Adana Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Motosiklet, Operasyon, Adana, Güvenlik, Suç, Operasyon, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Asayiş Uygulamalarında 102 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi, 389 Kişi Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özer Uçuran Çiller’in cenaze törenine katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özer Uçuran Çiller'in cenaze törenine katıldı
12:59 FETÖ elebaşı Fetullah Gülen öldü mü Yeğeninden iddialara yanıt var FETÖ elebaşı Fetullah Gülen öldü mü? Yeğeninden iddialara yanıt var
10:23 Gözaltına alınan Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış görevden alındı Gözaltına alınan Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış görevden alındı
10:19 Haziran enflasyonu hariç memur ve emeklinin zam oranı belli oldu Haziran enflasyonu hariç memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
09:59 Enflasyon mayıs ayında yüzde 3,37 arttı, yıllık bazda yüzde 75,45 oldu Enflasyon mayıs ayında yüzde 3,37 arttı, yıllık bazda yüzde 75,45 oldu
13:24 Icardi bile o kadar kazanmıyor Ndombele’nin 1 dakikalık maliyeti dudak uçuklattı Icardi bile o kadar kazanmıyor! Ndombele'nin 1 dakikalık maliyeti dudak uçuklattı
13:19 Ahmet Türk’ten Hakkari Belediyesi’ne kayyum atanmasına ilk yorum: İktidar kendi kuyusunu kazıyor Ahmet Türk'ten Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanmasına ilk yorum: İktidar kendi kuyusunu kazıyor
12:57 Kurultay sonrası ortadan kaybolan Meral Akşener günler sonra ilk kez görüntülendi Kurultay sonrası ortadan kaybolan Meral Akşener günler sonra ilk kez görüntülendi
12:51 Fenerbahçe’ye gelecek mi Lewandowski’den açıklama var Fenerbahçe'ye gelecek mi? Lewandowski'den açıklama var
12:10 Bu yıldızlar Türkiye’ye gelirse şaşırmayın Transferde Mourinho etkisine hazır olun Bu yıldızlar Türkiye'ye gelirse şaşırmayın! Transferde Mourinho etkisine hazır olun
11:54 Gerçekler Müge Anlı’da ortaya çıkmıştı Üvey kızlarını istismar eden adamın dosyası bir hayli kabarık Gerçekler Müge Anlı'da ortaya çıkmıştı! Üvey kızlarını istismar eden adamın dosyası bir hayli kabarık
11:36 Atılan manşetler öyle böyle değil Mourinho’nun imzası dünyayı şaşırttı Atılan manşetler öyle böyle değil! Mourinho'nun imzası dünyayı şaşırttı
11:21 Erdoğan’ın kendisiyle ilgili sözlerini hatırlatan Oğan’a zor soru: Peki niye gittin de yamandın ona Erdoğan'ın kendisiyle ilgili sözlerini hatırlatan Oğan'a zor soru: Peki niye gittin de yamandın ona?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2024 14:23:44. #1.12#
SON DAKİKA: Adana'da Asayiş Uygulamalarında 102 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi, 389 Kişi Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement