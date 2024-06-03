Adana\'da Asayiş Uygulamalarında 102 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi, 389 Kişi Yakalandı

3.Sayfa

Adana'da bir haftada yapılan asayiş uygulamalarında 102 ruhsatsız silah ele geçirilirken çeşitli suçlardan aranan 389 kişi de yakalandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde çok sayıda adrese operasyon düzenleyip cadde ve sokaklarda uygulama yaptı. Bu çerçevede 63 ruhsatsız tabanca, 25 uzun namlulu tüfek, 14 kurusıkı tabanca ve bu silahlara ait 1545 fişek ele geçirildi. Öte yandan yapılan asayiş uygulamalarında 10 çalıntı motosiklet, 3 çalıntı araç 1 elektrikli bisiklet ele geçirilirken yasa dışı bahis suçundan 4 iş yerine yasal işlem yapıldı. Aynı zaman da yapılan uygulamayla çeşitli suçlardan aranan 389 kişi yakalanırken 121 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA