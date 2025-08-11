Adana\'da Avukat İntihar Etti

Adana'nın Seyhan ilçesinde Avukat E.E., Ziyapaşa Bulvarı üzerinde bulunan ofisinde tabanca ile kendini başından vurdu.
Avukatlık bürosundan gelen silah sesini duyan komşuları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Adrese intikal eden sağlık ekipleri, 46 yaşındaki avukatın hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yerinde yapılan incelemede avukatın bıraktığı bir not bulundu. Notta "Borçlarımdan dolayı yaşamıma son veriyorum" yazdığı ileri sürüldü.
İncelemelerin ardından şahsın cesedi, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
