Adana'da Baygara Operasyonu: 282 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
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Adana'da Baygara Operasyonu: 282 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Adana merkezli operasyonda 282 kişi adliyeye sevk edildi, çok sayıda silah ve uyuşturucu ele geçirildi.

13.11.2024 20:15
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Adana'da "Baygara" organize suç örgütü üyesi 282 adliyeye sevk edildi

ADANA - Adana merkezli 16 ilde gerçekleştirilen "Kuyu-37" operasyonunda gözaltına alınan "Baygara" organize suç örgütü üyesi 9'u kadın 282 adliyeye sevk edildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışında tutuklu bulunan Ramazan Baygara'nın elebaşılığını yaptığı organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

Adana merkezli 16 ilde eş zamanlı yapılan baskınlarla 9'u kadın 282 kişi yakalandı. Söz konusu şüphelilerin evlerinde ve işyerlerinde yapılan arama çalışmalarında 43 ruhsatsız tabanca, 11 ruhsatsız tüfek, 5 uzun namlulu otomatik silah, 2 otomatik silah, 4 el bombası, muhtelif miktarda uyuşturucu madde, çok miktarda döviz ve Türk Lirası ile çok sayıda dijital materyal ve telsiz ele geçirildi. Ayrıca 8 konut, 2 arsa, 1 otomobil, 4 motosiklet ve 19 banka hesabına geçici olarak el konuldu.

Organize suç örgütü 83 farklı suça karışırken yakalanan şüphelilerin, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, nitelikli yağma, uyuşturucu madde imal ve ticareti, silah ticareti, 6136 sayılı kanuna muhalefet, nitelikli dolandırıcılık, hırsızlık, suç üstlenme, özel hayatın gizliliğini ihlal, kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret etme ve kasıtlı olarak kamu malına zarar verme' suçlarına karıştığı tespit edildi.

"Yoğun güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildiler"

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 282 kişi adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk sırasında polis helikopteri havadan destek verirken çevrede de yoğun güvenlik önlemi alındı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Baygara Operasyonu: 282 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika

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