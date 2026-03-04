Adana\'da Berber Dükkanında Silahlı Saldırı

Adana'da yüzünü kapüşonla gizleyen kimliği belirsiz bir kişi, berber dükkanına girerek bir kişiyi tabancayla vurdu. Korku dolu anlar ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Ova Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirlenemeyen bir kişi, berber dükkanına girerek adeta dehşet saçtı. Şüpheli tabancayla defalarca ateş açarken iş yeri sahibi berber koltuğunu siper edinerek kendisini kurtardı. Ancak iş yerinde bulunan bir kişi yaralandı. Dehşet anları ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Silah seslerini duyan çevredekiler olay yerine gelerek 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, ilk müdahalenin ardından yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. - ADANA