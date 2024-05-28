Adana\'da Bidonlara Saklanmış Esrar ve Kenevir Ele Geçirildi

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Adana'nın Saimbeyli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından 3 farklı operasyonda bidonlara saklanmış kubar esrar ve 57 kök keneviri ele geçirildi.

Saimbeyli İlçe Jandarma ekipleri dün gece gerçekleştirilen 3 ayrı operasyonda 57 kök hint keneviri, 5 adet bidon içerisinde yaklaşık 3 kilo 751 gram kubar esrar ele geçirdi. Ayrıca polis önleyici kolluk devriyesinde, yol kenarında park halindeki araç içerisinde 497 gram kubar esrar ele geçirildi. 4 şüpheli göz altına alındı. İlçe Kaymakamı Emre Açar jandarma ekiplerini başarılı çalışmaları nedeni ile tebrik etti. - ADANA