Adana\'da Bilinçsiz Sürücülerin Gelişi Güzel Parkları Trafiği Olumsuz Etkiliyor

Adana'da araç yoğunluğunun olduğu caddelerde bilinçsiz sürücüler tarafından yapılan gelişi güzel parklar, trafik akışını olumsuz etkiliyor.

Kentin birçok bölgesinde gözlenen park sorunu, trafiğe çıkan sürücülerin korkulu rüyası olmaya devam ediyor. Merkez Çukurova ilçesine bağlı Bülent Angın Bulvarı üzerinde akşam saatlerinde bilinçsiz sürücülerin yaptığı gelişi güzel park nedeniyle bazı sürücüler araçlarını otoparktan çıkaramıyor. Araç yoğunluğunun fazla olduğu caddeye birde sürücülerin hatalı parkı eklenince trafikte sıkışma yaşanıyor.

Denetimlere rağmen sürücülerin umursamazlığı vatandaşların tepkisini çekiyor. - ADANA