Adana'da Bisikletli Adam Kamyonun Altında Can Verdi - Son Dakika
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Adana'da Bisikletli Adam Kamyonun Altında Can Verdi

Adana\'da Bisikletli Adam Kamyonun Altında Can Verdi
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66 yaşındaki Duran Yeysıkan, Adana'da bisikletle giderken kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Adana'da bisikletiyle seyir halindeyken kamyonun çarpıp üzerinden geçtiği kişi hayatını kaybetti. Kazanın ardından kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesine bağlı 2000 Evler Mahallesi Mavi Bulvar'da meydana geldi. İddiaya göre, Duran Yeysıkan (66), bisikletiyle yolun sağ şeridinde ilerlediği sırada H.C.E. (36) yönetimindeki kamyonun çarpması sonucu aracın altında kaldı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yeysıkan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan kamyon sürücüsü H.C.E., işlemleri yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olay yerinde cumhuriyet savcısı ve polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından Duran Yeysıkan'ın cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan, kazanın haberini alan Yeysıkan'ın yakınları olay yerinde gözyaşı döktü.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, 3. Sayfa, Adana, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da Bisikletli Adam Kamyonun Altında Can Verdi - Son Dakika

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