Adana'da Boğulma Vakalarına Dikkat! - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Adana'da Boğulma Vakalarına Dikkat!

Adana\'da Boğulma Vakalarına Dikkat!
04.06.2026 09:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da 10 kişinin boğulmasının ardından polis, öğrencilere suya girmemeleri için uyarılarda bulundu.

Adana'da 10 kişinin serinlemek isterken boğulmasının ardından dalgıç polisler, okul okul gezerek öğrencileri suya girmemeleri konusunda uyardı.

Kentte hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte serinlemek amacıyla sulama kanalları, göller ve akarsulara giren 10 kişi hayatını kaybetti. Her yıl ortalama 25 kişinin boğularak hayatını kaybettiği kentte, Adana Emniyet Müdürlüğü önleyici çalışmalarını artırdı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıç polisler, boğulma vakalarının önüne geçebilmek için okul okul gezerek öğrencilere yönelik bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirdi.

Öğrencilerle bir araya gelen polis ekipleri, özellikle sulama kanalları, nehirler, göller ve akarsuların taşıdığı tehlikelere dikkat çekti. Dalgıç polisler, yüzme bilmenin tek başına güvenli olmadığını vurgulayarak, "Sevgili öğrenciler, havaların ısınmasıyla birlikte serinlemek amacıyla sulama kanallarına, göllere ve nehirlere girilmemesi gerekiyor. Bu sular dışarıdan sakin görünse de çok güçlü akıntılara sahiptir. Su, en iyi yüzücüyü bile içine çekebilecek bir kuvvete sahiptir. Yüzmeyi ne kadar iyi biliyor olursanız olun, cankurtaran bulunmayan alanlarda kesinlikle suya girmeyin" dedi. Polis, "Özellikle akıntılı sular çok büyük tehlike oluşturuyor. Bir anlık dikkatsizlik geri dönüşü olmayan sonuçlara yol açabiliyor. Sizlerden isteğimiz, serinlemek için güvenli yüzme alanlarını tercih etmeniz ve arkadaşlarınızı da bu konuda uyarmanızdır" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, Eğitim, Polis, Adana, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da Boğulma Vakalarına Dikkat! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ali Babacan, CHP’deki kriz ortamıyla ilgili tavrını belli etti Ali Babacan, CHP'deki kriz ortamıyla ilgili tavrını belli etti
Milyonlar merakla bekliyor İşte en düşük emekli aylığı için dillendirilen rakam Milyonlar merakla bekliyor! İşte en düşük emekli aylığı için dillendirilen rakam
İran’da binbaşıyı bıçaklayarak öldüren zanlı idam edildi İran'da binbaşıyı bıçaklayarak öldüren zanlı idam edildi
Ek ifade veren Özkan Yalım’dan Özgür Özel’i zora sokacak iddia Ek ifade veren Özkan Yalım'dan Özgür Özel'i zora sokacak iddia
Hakan Çalhanoğlu Fenerbahçe forması giymeye çok yakın Son bir adım kaldı Hakan Çalhanoğlu Fenerbahçe forması giymeye çok yakın! Son bir adım kaldı
Müsavat Dervişoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’na: Bizim için yok hükmündesin Müsavat Dervişoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na: Bizim için yok hükmündesin

09:28
Trump’a soğuk duş Kongreden çıkan karar savaşı bitirebilir
Trump'a soğuk duş! Kongreden çıkan karar savaşı bitirebilir
09:27
Jhon Duran Galatasaray için gemileri yaktı Fener taraftarı ateş püskürüyor
Jhon Duran Galatasaray için gemileri yaktı! Fener taraftarı ateş püskürüyor
09:19
Dün geceye damga vuran görüntü Sadettin Saran’ın o hali taraftarı kahretti
Dün geceye damga vuran görüntü! Sadettin Saran'ın o hali taraftarı kahretti
09:08
Şener Üşümezsoy’dan ezber bozan deprem sözleri: İstanbul ve Yedisu hayal ürünü, asıl risk Ege’deki ilde
Şener Üşümezsoy'dan ezber bozan deprem sözleri: İstanbul ve Yedisu hayal ürünü, asıl risk Ege'deki ilde
08:36
Dünyaca ünlü DJ Mahmut Orhan köyünde konser verdi
Dünyaca ünlü DJ Mahmut Orhan köyünde konser verdi
08:28
Can Polat cinayetinin arkasından o çete çıktı Konumlarını bakın nasıl öğrenmişler
Can Polat cinayetinin arkasından o çete çıktı! Konumlarını bakın nasıl öğrenmişler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2026 09:45:04. #.0.5#
SON DAKİKA: Adana'da Boğulma Vakalarına Dikkat! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.