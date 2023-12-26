 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Adana'da Borç Sigara İsteyen Şüpheli Silah Çekti - Son Dakika
Üye Girişi

Adana'da Borç Sigara İsteyen Şüpheli Silah Çekti

Adana'da bir kişi tekel bayiine gelerek 'borç sigara' istedi, işyeri sahibi borç sigara vermeyince silah çekip masada duran sigara paketinden 2 adet alarak kayıplara karıştı.

Adana\'da Borç Sigara İsteyen Şüpheli Silah Çekti
26.12.2023 - 13:26,
Abone Ol

Adana'da bir kişi tekel bayiine gelerek "borç sigara" istedi, işyeri sahibi borç sigara vermeyince silah çekip masada duran sigara paketinden 2 adet alarak kayıplara karıştı.

Alınan bilgiye göre, kimliği belirlenemeyen bir şüpheli Çukurova ilçesine bağlı Beyazevler Mahallesi'nde bulunan bir tekel bayine girdi. İçeri giren şüpheli, önce bir paket sigara aldı ardından parası olmadığını "borca yaz" dediği öne sürüldü. Bunun üzerine işyeri sahibi sigarayı alarak tekrardan rafa koydu.

Şüpheli belinden ruhsatsız tabancasını çekerek işyeri sahibini korkutmak istedi. Masada bulunan sigara paketinden 2 adet alarak kayıplara karıştı. Bu anlar ise anbean güvenlik kameralarına yansıdı. - ADANA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Çukurova, Adana, Güvenlik, Adana, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Borç Sigara İsteyen Şüpheli Silah Çekti - Son Dakika


13:53
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ortak bildiriye imza atmadığı için tepki gösterdi CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ortak bildiriye imza atmadığı için tepki gösterdi
13:16
CHP'li Nazlıaka, 'Kızıl Goncalar' dizisinin hedef alınmasına tepki gösterdi CHP'li Nazlıaka, 'Kızıl Goncalar' dizisinin hedef alınmasına tepki gösterdi
13:03
Bennu Yıldırımlar, Arak dizisinde makyajla 25 yaş yaşlandı Bennu Yıldırımlar, Arak dizisinde makyajla 25 yaş yaşlandı
13:02
Gazeteci Nuh Albayrak, 12 askerimizi şehit eden PKK'ya saldırı talimatını Netanyahu'nun verdiğini söyledi Gazeteci Nuh Albayrak, 12 askerimizi şehit eden PKK'ya saldırı talimatını Netanyahu'nun verdiğini söyledi
12:18
Destici: Asgari ücretle ilgili duyumum 16-17 bin TL arasında olacak Destici: Asgari ücretle ilgili duyumum 16-17 bin TL arasında olacak
11:54
Adalet Bakanı Tunç'tan, Zekeriya Yapıcıoğlu'nun 'Özerklik' çıkışına sert yanıt Adalet Bakanı Tunç'tan, Zekeriya Yapıcıoğlu'nun "Özerklik" çıkışına sert yanıt
11:40
2023 yılında habere en çok konu olan siyasetçiler açıklandı 2023 yılında habere en çok konu olan siyasetçiler açıklandı
11:38
Bahçeli'den ortak bildiriye imza atmayan CHP'ye tepki Bahçeli'den ortak bildiriye imza atmayan CHP'ye tepki

Son Dakika
13:53 CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ortak bildiriye imza atmadığı için tepki gösterdi
13:16 CHP'li Nazlıaka, 'Kızıl Goncalar' dizisinin hedef alınmasına tepki gösterdi
13:03 Bennu Yıldırımlar, Arak dizisinde makyajla 25 yaş yaşlandı
13:02 Gazeteci Nuh Albayrak, 12 askerimizi şehit eden PKK'ya saldırı talimatını Netanyahu'nun verdiğini söyledi
12:18 Destici: Asgari ücretle ilgili duyumum 16-17 bin TL arasında olacak
11:54 Adalet Bakanı Tunç'tan, Zekeriya Yapıcıoğlu'nun "Özerklik" çıkışına sert yanıt
11:40 2023 yılında habere en çok konu olan siyasetçiler açıklandı
11:38 Bahçeli'den ortak bildiriye imza atmayan CHP'ye tepki
11:25 Ukrayna: Kırım'da Rus çıkarma gemisi imha edildi
11:15 MHP Lideri Bahçeli'den DEM Parti'ye sert yanıt: Teröristleri imha edeceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2023 14:19:02. #1.13#
SON DAKİKA: Adana'da Borç Sigara İsteyen Şüpheli Silah Çekti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement