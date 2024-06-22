Adana'da Boşanma Aşamasındaki Eşini ve Ailesini Öldüren Damadın Sebebi Ortaya Çıktı - Son Dakika
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Adana'da Boşanma Aşamasındaki Eşini ve Ailesini Öldüren Damadın Sebebi Ortaya Çıktı

Adana'da boşanma aşamasındaki eşini ve ailesinden 3 kişiyi öldüren damadın, katliamı 3 aylık bebeğini kendisine göstermedikleri için yaptığı ortaya çıktı. Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi. Hakim A. ile evli olan Şükran A., şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanmaya karar verdi. Şükran A., ailesinin evinde yaşamaya başladı ve bu sırada dünyaya gelen 3 aylık bebeği Deniz'i babasına göstermedi. Hakim A., eşiyle görüşmek için kayınbabasının evine gitti ve bebeğini neden göstermediği konusunda tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Hakim A., tabancasını çıkararak eşi, kaynanası, kayınbabası ve kayınbiraderine ateş açtı. 4 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Hakim A. ve babası bebeği alarak kaçtı ve polis ekipleri tarafından aranıyor. Ölen 4 kişinin cenazeleri Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

22.06.2024 17:55
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Adana'da boşanma aşamasındaki eşini ve ailesinden 3 kişiyi öldüren damadın, katliamı 3 aylık bebeğini kendisine göstermedikleri için yaptığı ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi 13422 sokakta meydana geldi. Hakim A. ile evli olan Şükran A., şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşinden boşanmaya karar verdi. Ailesinin evinde yaşamaya başlayan Şükran A., bu sırada dünyaya gelen 3 aylık evladı Deniz'i ise babasına göstermedi.

Evladını göremedi diye katliam yaptı

Hakim A., öğle saatlerinde eşi Şükran A. ile görüşmek için kayınbabasının evine geldi. Hakim A. bu sırada 'bana çocuğumu neden göstermiyorsun' diyerek tartışma çıkarttı. Tartışmanın büyümesi üzerine Hakim A., belindeki tabancasını çıkararak önce eşi Şükran'ı daha sonra kaynanası Leyla A., kayınbabası Turgut E. ve kayınbiraderi Muhammed E.'nin üzerine kurşun yağdırdı. 4 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaçarak uzaklaştı

Hakim A. ise babası Şerif A. ile birlikte bebeğini alarak 81 EM 836 plakalı otomobile binerek olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken kaçan şahıslar her yerde aranıyor.

Cenazeler adli tıpta

Öte yandan, saldırıda ölen 4 kişinin cenazesi de otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Boşanma Aşamasındaki Eşini ve Ailesini Öldüren Damadın Sebebi Ortaya Çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da Boşanma Aşamasındaki Eşini ve Ailesini Öldüren Damadın Sebebi Ortaya Çıktı - Son Dakika
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