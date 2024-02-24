Adana'da Cam Silen Şahıslar Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Adana'da Cam Silen Şahıslar Gözaltına Alındı

Adana\'da Cam Silen Şahıslar Gözaltına Alındı

Adana'da kavşaklarda duran araçların camlarını silip para isteyen şahısların tespit edilmesi üzerine zabıta ve polis ekipleri çalışma başlattı. Çalışmalar sonucunda gözaltına alınan şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

24.02.2024 09:26  Güncelleme: 09:30
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Adana'da zabıta ve polis ekipleri cam silen şahısları tespit edip gözaltına aldı.

Adana'da kavşaklarda duran araçların camlarını silip para isteyen şahısların artması üzerine Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Çukurova Belediyesi zabıta ekipleri çalışma başlattı. Kavşaklarda trafik akışını tehlikeye düşüren kişilerin ve çocukların çalıştırılmasının engellenmesi amacıyla yürütülen çalışmalara çok sayıda zabıta memuru ve emniyet personeli katıldı.

Çalışmalarda trafik ışıklarının bulunduğu kavşaklarda araçların camını silerek vatandaşlardan para isteyen kişiler gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı. - ADANA

Kaynak: İHA

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