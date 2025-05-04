Adana'da Cayrokopter Kazası

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger yaptığı açıklamada, "Cayrokopter araziye sert iniş yaptı. İçindeki iki jandarma personelimizin durumları iyi" dedi.

Vali Köşger, Mustafalar Mahallesi'ndeki cayrokopter kazasıyla ilgili yaptığı ilk açıklamada, "Cayrokopter araziye sert iniş yaptı. İçindeki iki jandarma personelimizin durumları iyi" dedi. Vali Köşger, tüm birimlerin kaza sonrası seferber olduğunu, kazanın nedeninin araştırıldığını, yaralıların hastaneye kaldırıldığını söyledi. - ADANA