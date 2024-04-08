Adana'da bir çiftliğe yapılan operasyonda 200 litre sahte içki ele geçirildi.
Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından merkez Yüreğir ilçesindeki sahte içki üretimi yapılan bir çiftlik olduğu bilgisine ulaşıldı. Jandarmanın çiftliğe yaptığı baskında 200 litre sahte içki aynı zamanda sahte içki üretiminde kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Öte yandan bir kişi gözaltına alındı. - ADANA
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TÜİK, 2024 Mart ayı dönemi Erzurum trafik istatistiklerini paylaştı. Erzurum, bölge illeri arasında ölüm ve yaralanmayla sonuçlanan trafik kazası sayısında 3. sırada yer aldı. Mart ayında 2 kişi yaşamını yitiren Erzurum'da, yılın ilk üç ayında ise 274 ölüm ve yaralanmalı trafik kazası kaydedildi. Bölgede ise toplamda 2 bin 162 ölüm ve yaralanmalı trafik kazası tespit edildi. Ülke genelinde ise Ocak - Mart aylarında 51 bin 549 trafik kazası meydana geldi.
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde park halindeki bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucunda araçta maddi hasar meydana geldi.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde İpekyol'unda meydana gelen 3 ayrı kazada 3 çocuk hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Kazalarda yaralananlar hastanelere sevk edilirken, soruşturmalar devam ediyor.
Çorum'da, Türk Polis Teşkilatı'nın 179'uncu yıl dönümü Atatürk Anıtı'nda düzenlenen çelenk sunma töreniyle kutlandı. Törene, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, emniyet müdür yardımcıları ve polisler katıldı. Emniyet Müdürü Pehlivan'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başlayan program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi. Türk Polis Teşkilatı'nın şan ve şeref dolu tarihiyle çağdaş, günümüz teknolojisine uygun imkanlarıyla emniyet ve huzurun sağlanmasında asayişin korunmasında, devletin bekası, bölünmez bütünlüğünün korunmasında önemli bir yer aldığını vurgulayan İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, 'Zaman mefhumu gözetmeksizin görevimizi gece, gündüz yerine getirmekteyiz. Çorum'da da ülkemizin imkanları doğrultusunda bu kenti ülkemizin en huzurlu illeri arasına getirebilmek amacıyla sayın valimizin önderliğinde görevimizin başındayız ve layıkıyla yerine getirmeye çalışıyoruz' dedi. Çorumluların Ramazan Bayramı'nı da kutlayan Pehlivan, 'Bayram tatili süresince herhangi bir kazaya uğramadan sağlıklı bir şekilde bayramlarını geçirmeleri geçirmeleri temennisiyle tüm Çorumlu hemşehrilerimin bayramını kutluyorum' ifadelerini kullandı.
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde inşaat malzemeleri yüklü bir tır aniden alev aldı. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde bulunan iki katlı bir binada gece saatlerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, ev kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Avcılar'da bir ticari takside seyahat eden bir kişi, husumetlileri tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırganlar, taksiye kurşun yağdırıp kaçarken, yaralanan adam hastaneye kaldırıldı. Olayın dehşet anları ise kameraya yansıdı. Saldırganların yakalanması için çalışmalar başlatıldı.
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir parkta 19 yaşındaki genç, yanında tüfekle birlikte ölü bulundu. Polis, olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlattı. Gencin anne ve babasının feryadı ise yürekleri dağladı.
İstanbul Valisi Davut Gül, Beyoğlu'nda düzenlenen İsrail protestosu sonrası sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Filistin konusunda genel güvenliği etkilemeyecek her yere izin verildiğini belirtti. Ayrıca, marjinal grupların devletin ve milletin fedakarlıklarını yok sayarak beşinci kol faaliyetleri yaptığının farkında olduklarını ifade etti ve katil aranıyorsa İsrail'e ve destek veren dış güçlere bakılması gerektiğini söyledi.
Antalya'da Türk Polis Teşkilatının 179. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla düzenlenen törende konuşan İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, Türk Polis Teşkilatının hukuka, adalete, insan haklarına ve demokratik değerlere bağlılık göstererek milletin gönlünde özel bir yere sahip olduğunu belirtti. Törene, çeşitli derneklerin başkanları ve emniyet personelleri katıldı.
Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehirlerarası yolculuk yapan vatandaşlara emniyet kemerinin takılı olması gerektiği konusunda bilgilendirme yaptı. Ramazan Bayramı süresince trafiğin düzenli seyretmesi ve vatandaşların güvenli ulaşım sağlaması için trafik tedbirleri en üst seviyede tutuluyor. Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından yapılan faaliyetlerle otobüs yolcuları emniyet kemerlerini takmaları konusunda bilgilendirildi.
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