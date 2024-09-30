Adana'da Çocuk İstismarı: Mahalleli İsyan Etti - Son Dakika
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Adana'da Çocuk İstismarı: Mahalleli İsyan Etti

Adana\'da Çocuk İstismarı: Mahalleli İsyan Etti

Adana'da ev sahibi, 8 yaşındaki toruna istismarda bulundu. Mahalleli evini taşladı, şüpheli tutuklandı.

30.09.2024 10:18
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Adana'da ev sahibi adamın kiracısının 8 yaşındaki erkek torununu 'gel topunu vereyim' bahanesiyle çağırıp cinsel istismarda bulunduğu öne sürüldü. Şüpheli tutuklanırken, mahalle sakinleri adamın evinin camlarını kırıp, duvarlarına "çocuk tacizcisi" diye yazdı.

Olay, 1 Eylül'de Çukurova ilçesine bağlı Mahfesığmaz Mahallesi'ndeki 2 katlı müstakil evde meydana geldi. İddiaya göre, 8 yaşındaki E.B., taşınma hazırlığında olan anneannesi F.C.'nin evine gitti. Burada sokağa çıkan E.B. arkadaşlarıyla oynadığı sırada topu anneannesinin üst kattaki ev sahibi M.M.'nin (60) balkonuna kaçtı.

"Gel topu vereyim" dedi, çağırıp cinsel istismarda bulundu

Ev sahibi M.M., E.B.'yi "Gel topunu vereyim" diyerek yanına çağırdı. M.M. topu almaya gelen E.B.'yi yatak odasına götürüp cinsel istismarda bulundu. Ardından kimseye söylememesi için çocuğu korkutup tehdit etti.

Korku içinde eve giden E.B., 8 Eylül günü daha fazla dayanamayıp durumu anneannesi ve babası O.B.'ye (36) anlattı.

Mahalleli tacizcinin evine sprey boya ile yazılar yazdı

Mahalle sakinleri oto tamircisi olan M.M.'nin yaptığı taciz olayını öğrenince adeta çileden çıktı. Mahalleli evi taşladı, ardından sprey boya ile duvarlarına 'çocuk tacizcisi', 'daha 8 yaşında', 'adalet sağlanacak' gibi yazılar yazdı.

Öfkeli mahalleli M.M.'yi sokakta görünce öldüresiye darp etti. Ağır yaralanan M.M. hastanede tedavi altına alındı. Tedavisi tamamlanan şüpheli ardından gözaltına alındı.

Oğlunun psikolojisinin altüst olduğunu dile getiren baba O.B., "Biz, olayı sonradan öğrendik. Narin ve Sıla kızımıza üzülürken, bu olay başımıza geldi. Şimdi oğlum psikolojik tedavi görüyor. Eşi, kira nedeniyle anlaşmazlık yaşadığımızı söylüyormuş komşularına. Hak ettiği cezayı almasını istiyoruz" dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.M., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Çocuk İstismarı: Mahalleli İsyan Etti - Son Dakika

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