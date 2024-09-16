Adana'da Çöp Kamyonu Eve Girdi: 1 Yaralı

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Çöp kamyonu bir evin mutfağına daldı: 1 yaralı

Adana'da freni patlayan çöp kamyonu bir evin mutfağına girince kadın yaralandı. Evin duvarı tamamen yıkılırken kadın hastaneye kaldırıldı

ADANA - Adana'da freni patlayan çöp kamyonu bir evin mutfağına girince kadın yaralandı. Evin duvarı tamamen yıkılırken kadın hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre kaza merkez Çukurova ilçesine bağlı Karslılar Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre çöp kamyonu yokuş aşağı inerken freni patladı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kamyon bir eve girdi. Evin duvarı tamamen yıkıldı. Kamyon evin mutfak kısmına çarptığı için o sırada mutfakta bulanan kadın yaralandı. Yaralı kadın hastaneye kaldırıldı.