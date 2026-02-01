Yüreğir'de yol isyanı: Belediye çukuru kapatmayınca vatandaş lastikle önlem aldı - Son Dakika
Yüreğir'de yol isyanı: Belediye çukuru kapatmayınca vatandaş lastikle önlem aldı

01.02.2026 09:24  Güncelleme: 09:32
Adana'da, yağmur sonrası oluşan çukurların onarımı için adım atan vatandaşlar, tehlikeli noktalar için eski bir otomobil lastiği yerleştirerek sürücüleri uyarıyor. Belediye ile yapılan başvurular sonuçsuz kalınca, vatandaşlar kendi imkanlarıyla geçici çözümler aramaya yöneldi.

Adana'da vatandaşın Büyükşehir Belediyesi'ne başvurusuna rağmen yoldaki çukurlar bir türlü kapatılmayınca çukuru kendisi kapatan vatandaş, araçların düşmemesi için de eski bir otomobil lastiğiyle önlem aldı.

Adana'da cuma günü gece başlayan ve iki gün devam eden yağmur hayatı felç etti. Yağmur sonrasına yoldaki çukurlar da su ile dolunca sürücüler zor anlar yaşadı. Çukurların onarılması için vatandaşların daha önce Adana Büyükşehir Belediyesi'ne başvuru yapmasını rağmen merkez Yüreğir ilçesine bağlı Sinanpaşa ve Yavuzlar mahallelerinden geçen Kışla Caddesi'ndeki çukurlar uzun süredir onarılmadı. Asfaltın çöktüğü cadde, özellikle motosikletliler için büyük tehlike oluşturuyor.

Belediyeden sonuç alamayan vatandaşlar, muhtemel kazaların önüne geçmek için kendi imkanlarıyla çukurları doldurdu. Tehlikeli noktaya ise eski bir otomobil lastiği yerleştirilerek sürücüler uyarılmaya çalışıldı.

"Biz vicdanen rahatsız oluyoruz"

Esnaf Abdullah Sertleroğulları yaşanan duruma tepki göstererek, "Motosikletliler bu yolda yolun içine düşüyor. Asfalt çökmüş durumda. Biz vicdanen rahatsız oluyoruz. Kaza olduğu için böyle bir önlem aldık. Lastiği gören kaçıyor. Belediyeyi arkadaşlar aramış ama ilgilenen yok" dedi.

"Geçici önlemlerle can güvenliği sağlamaya çalışıyoruz"

Bir diğer mahalle sakini Necmi Acet ise, "Bu yolu biz doldurduk. Belediye burayla ilgilenmiyor. Bir an önce bu yolun düzeltilmesini istiyoruz. Lastik olan yerde çukur var, motosikletliler düşüyor" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar, geçici önlemlerle can güvenliği sağlamaya çalıştıklarını belirterek, Kışla Caddesi'nde kalıcı ve güvenli bir yol çalışmasının bir an önce yapılmasını talep ediyor. - ADANA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Otomobil, Belediye, Yüreğir, Adana, Çevre, Son Dakika

