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Adana'da damadın aile katliamı kamerada

Mahalle sakinlerinin 'Hakim yapma' diye bağırdıkları anlar kameraya yansıdı

ADANA - Adana'da bir şahsın boşanma aşamasındaki eşi ve ailesinden 3 kişiyi katlettiği anlara dair görüntüler ortaya çıktı. Mahalle sakinlerinin 'Hakim yapma' diye bağırması dikkat çekti.

Edinilen bilgiye göre, olay dün merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi 13422. Sokak'ta meydana geldi. Hakim A. ile evli olan Şükran A., şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşinden boşanmaya karar verdi. Ailesinin evinde yaşamaya başlayan Şükran A., bu sırada dünyaya gelen 3 aylık evladı Deniz'i babasına göstermedi. Hakim A., öğle saatlerinde eşi Şükran A. ile görüşmek için kayınbabasının evine geldi. "Bana çocuğumu neden göstermiyorsun?" diyerek tartışmaya başlayan Hakim A., belindeki tabancasını çıkararak önce eşi Şükran'ı, daha sonra kaynanası Leyla A., kayınbabası Turgut E. ve kayınbiraderi Muhammed E.'ye kurşun yağdırdı. 4 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, Hakim A. ise babası Şerif A. ile birlikte bebeğini alarak 81 EM 836 plakalı otomobille olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Cinayet anı kamerada

Öte yandan Hakim A.'nın cinayeti işlediği anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde mahalle sakinlerinin "Hakim yapma" diye bağırdığı, bu sırada Hakim A.'nın otomobiline gidip silahını doldurup yerde yatan eşine tekrar ateş ettiği görüldü.