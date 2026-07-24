Adana'da Denize Girişler Yasaklandı - Son Dakika
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Adana'da Denize Girişler Yasaklandı

Adana\'da Denize Girişler Yasaklandı
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Adana Valiliği, dalga yüksekliğinin tehlikeli seviyelere ulaşması nedeniyle 25 Temmuz'da denize girişi yasakladı.

Adana Valiliği, Meteoroloji'den alınan veriler doğrultusunda dalga yüksekliğinin tehlikeli seviyelere ulaşmasının beklendiğini belirterek, 25 Temmuz Cumartesi günü il genelindeki tüm sahillerde denize girişlerin 1 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

Adana Valiliği'nden yapılan açıklamada, Meteoroloji'den alınan meteorolojik verilere göre Ceyhan, Karataş ve Yumurtalık ilçelerindeki sahil, plaj ve koylarda dalga yüksekliğinin tehlikeli seviyelere ulaşmasının beklendiği bildirildi.

Açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla 25 Temmuz 2026 Cumartesi günü il genelindeki tüm sahillerde denize girişlerin 1 gün süreyle yasaklandığı ifade edildi.

Valilik, vatandaşlardan can güvenlikleri açısından alınan karara titizlikle uymalarını ve görevli kurum ile kuruluşların uyarılarını dikkate almalarını istedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Adana'da Denize Girişler Yasaklandı - Son Dakika

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