Adana\'da Denize Girişler Yasaklandı

Adana Valiliği, Meteoroloji'den alınan veriler doğrultusunda dalga yüksekliğinin tehlikeli seviyelere ulaşmasının beklendiğini belirterek, 25 Temmuz Cumartesi günü il genelindeki tüm sahillerde denize girişlerin 1 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

Adana Valiliği'nden yapılan açıklamada, Meteoroloji'den alınan meteorolojik verilere göre Ceyhan, Karataş ve Yumurtalık ilçelerindeki sahil, plaj ve koylarda dalga yüksekliğinin tehlikeli seviyelere ulaşmasının beklendiği bildirildi.

Açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla 25 Temmuz 2026 Cumartesi günü il genelindeki tüm sahillerde denize girişlerin 1 gün süreyle yasaklandığı ifade edildi.

Valilik, vatandaşlardan can güvenlikleri açısından alınan karara titizlikle uymalarını ve görevli kurum ile kuruluşların uyarılarını dikkate almalarını istedi.