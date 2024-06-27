Adana'da depremde 96 kişinin hayatını kaybettiği Alpargün Apartmanı davasında müteahhitin tahliye talebine tepki - Son Dakika
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Adana'da depremde 96 kişinin hayatını kaybettiği Alpargün Apartmanı davasında müteahhitin tahliye talebine tepki

Adana\'da depremde 96 kişinin hayatını kaybettiği Alpargün Apartmanı davasında müteahhitin tahliye talebine tepki

Adana'da depremde 96 kişinin hayatını kaybettiği Alpargün Apartmanı davasında müteahhitin tahliye talebine tepki gösteren depremzede yakını Selver Küçükcan, müteahhiti katil olarak nitelendirdi.

27.06.2024 16:02  Güncelleme: 16:05
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Adana'da depremde 96 kişinin hayatını kaybettiği Alpargün Apartmanı davasında müteahhit "hastayım" diyerek tahliyesini talep edince apartmanda yakınlarını kaybeden Selver Küçükcan, "Benim torunum 12, oğlum 43 yaşındaydı. Onları kendi ellerimle yıkadım. Onlar senin gibi hasta bile olamadı. Çünkü sen katilsin" diyerek tepki gösterdi.

Adana'da 6 Şubat tarihli depremde 96 kişinin yaşamını yitirdiği Alpargün Apartmanı davasının 3. duruşması Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Tutuklu olarak yargılanan bina müteahhidi Hasan Alpargün'ün Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katıldığı duruşmada depremzede aileleri ve avukatlar da hazır bulundu.

Cumhuriyet Savcısı mütalaasında müteahhit Hasan Alpargün'ün "bilinçli taksirle öldürme" suçundan cezalandırılmasının talep edildiği duruşma vekillerin mütalaaya karşı savunmaları ile devam etti. Binanın yıkılmasının ve ortaya çıkan ölümlerin tek sorumlusunun sanık Alpargün olmadığına dikkat çeken dava avukatlarından Sergen Nisanoğlu, bina projesinde ve uygulamasında birçok unsurun yönetmeliğe aykırı olduğunu belirtti. Nisanoğlu, söz konusu hususların da mütalaada göz önünde bulundurularak dava dosyasında yer alması gerektiğine dile getirdi. Bir diğer avukat Umay Büyükdağ ise Alpargün'ün suçunun bilinçli taksirle ele alınamayacağını, sanık Alpargün'ün mütalaada ve dava dosyasında asli kusurlu olarak yargılanması gerektiğini söyledi.

Vekiller ayrıca yıkımın ve can kayıplarının tek sorumlusunun Hasan Alpargün olmadığını, belediye yapı kontrol ve proje biriminin görevini doğru bir şekilde yerine getirmediği, bina yapılırken projeye onay verdiklerini ancak sonraki süreçte denetimi sağlamadıkları gerekçesiyle belediye yetkilileri hakkında da kamu davası açılmasını talep etti.

Tahliyesini istedi

Cumhuriyet Savcısı mütalaası ve avukatların savunmalarına karşı söz alan Hasan Alpargün savunmasına başlar başlamaz ağladı. Alpargün, bilirkişi raporunda sadece demir değenlerinin dikkate alınması gerektiğini ve dönemin yönetmelik kurallarını uyguladığını ifade etti. Enkazda görülen kumun dolgu malzemesi olarak kullanıldığını iddia eden Alpargün daha sonrasında hastalıklarını dile getirerek 17 aydır tutuklu olduğunu ve tahliyesini talep ettiğini söyledi.

Alpargün'ün hastalıkları nedeniyle tahliyesini talep etmesine karşı söz alan ve depremde yakınlarını kaybeden Selver Küçükcan ise, "Benim torunum 12, oğlum 43 yaşındaydı. Onları kendi ellerimle yıkadım. Onlar senin gibi hasta bile olamadı. Çünkü sen katilsin" dedi.

Mahkeme, Hasan Alpargün'ün mal varlıkları üzerindeki tedbirlerin ve tutukluluk halinin devamına, sanık avukatlarına savunma için ek süre verilmesine, duruşmanın 27 Eylül saat 10.00'a ertelenmesine karar verdi. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da depremde 96 kişinin hayatını kaybettiği Alpargün Apartmanı davasında müteahhitin tahliye talebine tepki - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da depremde 96 kişinin hayatını kaybettiği Alpargün Apartmanı davasında müteahhitin tahliye talebine tepki - Son Dakika
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