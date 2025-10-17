Adana'da Depreme Neden Olan 3 Sanığa 15 Yıl Hapis - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Adana'da Depreme Neden Olan 3 Sanığa 15 Yıl Hapis

Adana\'da Depreme Neden Olan 3 Sanığa 15 Yıl Hapis
17.10.2025 18:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tutar Yapı Sitesi davasında 63 ölümden sorumlu 3 sanık 15'er yıl hapis cezası aldı.

Adana'da, 6 Şubat depremlerinde yıkılarak 63 kişiye mezar olan Tutar Yapı Sitesi davasında inşaat mühendisi Cüneyt Akkaya ile binada tadilat yaparken kolonları kestikleri öne sürülen Bekir Baloğlu ve oğlu Osman Baloğlu, 15'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depreminde Adana'nın Çukurova ilçesindeki Yurt Mahallesi'nde bulunan Tutar Yapı Sitesi C Blok yıkılarak 63 kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu.

KARAR ÇIKTI

Sitenin inşaat mühendisi Cüneyt Akkaya ile binada tadilat yaparken kolonları kestikleri iddia edilen Bekir Baloğlu ve oğlu Osman Baloğlu hakkında süren davada karar verildi.

Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında sanıklar son savunmalarını yaptı. Mahkeme heyeti, sanıkları "Birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan önce 13 yıl 6 ay hapisle cezalandırdı. Suçun bilinçli taksirle işlendiğine kanaat getiren heyet, cezayı 18 yıla çıkardı, ardından iyi hal indirimi uygulayarak 15 yıla düşürdü. İnşaat mühendisi Cüneyt Akkaya'ya ayrıca 2,5 yıl meslekten men cezası verildi.

"HUKUK MÜCADELEMİZE DEVAM EDECEĞİZ"

Kararın ardından adliye önünde açıklama yapan avukat Gülsüm Özdoğru, "Osman Baloğlu yönünden Bekir Baloğlu yönünden ve Cüneyt Akkaya yönünden de 15'er yıl hapis cezası çıktı. Hepsi de bilinçli taksirle adam öldürme suçundan yargılandı ve tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Suçluların cezasını alması için elimizden geleni yaptık. 15 yıl asla ve asla yaptıklarının karşılığı değil. Bu iş burada bitmedi.

Tutuklu yargılanacaklar ve biz bu ülkede bir sonraki depremlerde insanlar ölmeyene kadar mücadeleye devam edeceğiz ederim. Sanıkların hiçbirinde de pişmanlık yok. Tek bir kelimeyle özür dilemediler. İlk celse ilk tutuklu olarak yargılandıkları celseden son celseye bugüne kadar yaptıklarını inkar etti. Ama mahkeme böyle takdir etti. Biz bu insanların müebbet defalarca kez müebbet hapis cezası alana kadar hukuk mücadelemizi devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Güvenlik, Mahkeme, 3-sayfa, Güncel, İnşaat, Deprem, Hukuk, adana, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Depreme Neden Olan 3 Sanığa 15 Yıl Hapis - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bina Kaydı: İnşaat Çalışmaları Endişe Yaratıyor Bina Kaydı: İnşaat Çalışmaları Endişe Yaratıyor
Arda Güler’e servet değerinde hediye elektrikli araba Arda Güler'e servet değerinde hediye elektrikli araba
Altındaki artış sonrası yeni arayışlar gündemde İşte gümüşe de parası yetmeyenlerin yeni favorisi Altındaki artış sonrası yeni arayışlar gündemde! İşte gümüşe de parası yetmeyenlerin yeni favorisi
Fenerbahçe Beko’nun EuroLeague kabusu bitti Fenerbahçe Beko'nun EuroLeague kabusu bitti
Gazeteci Hakan Tosun’un öldürülmesiyle ilgili iki polis başmüfettişi görevlendirildi Gazeteci Hakan Tosun'un öldürülmesiyle ilgili iki polis başmüfettişi görevlendirildi
UEFA’dan Juventus’a soruşturma UEFA'dan Juventus'a soruşturma

19:15
Ev sahiplerini yakından ilgilendiren iddia Artık daha fazla vergi ödeyecek
Ev sahiplerini yakından ilgilendiren iddia! Artık daha fazla vergi ödeyecek
18:48
Hemen yanı başımızda 710 bin yıldır söndü sanılan yanardağ uyandı
Hemen yanı başımızda! 710 bin yıldır söndü sanılan yanardağ uyandı
17:59
Midesinden çıkanlar yok artık dedirtti
Midesinden çıkanlar yok artık dedirtti
17:51
Skandal iddia Cemil Çiçek’e mesaj attığını sanarken, yanlış kişiden torpil istedi
Skandal iddia! Cemil Çiçek'e mesaj attığını sanarken, yanlış kişiden torpil istedi
17:36
Komşuda tepki çekecek adım: Günlük çalışma süresi 13 saate çıkarıldı
Komşuda tepki çekecek adım: Günlük çalışma süresi 13 saate çıkarıldı
16:25
Bomba iddia: AK Parti, kendilerine gelmek isteyen iki belediye başkanına kapıyı kapattı
Bomba iddia: AK Parti, kendilerine gelmek isteyen iki belediye başkanına kapıyı kapattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2025 20:27:46. #7.12#
SON DAKİKA: Adana'da Depreme Neden Olan 3 Sanığa 15 Yıl Hapis - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.