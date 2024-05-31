Adana'da Dilenci Kadınlar Arasında Çocuğun Yanında Kavga - Son Dakika
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Adana'da Dilenci Kadınlar Arasında Çocuğun Yanında Kavga

Adana\'da Dilenci Kadınlar Arasında Çocuğun Yanında Kavga

Adana'nın Seyhan ilçesinde dilenci olduğu öne sürülen iki kadın arasında çıkan kavga, çocuğun yanında terlik ve çanta ile birbirine vurmasıyla saniye saniye görüntülendi. Kadınlar arasında çıkan tartışma, yer kavgası nedeniyle başladı ve araya giren bir erkek de kadınları ayırmak için müdahale etti ancak kavga devam etti. Kavganın sonunda bir kadının fırlattığı terlik, diğer kadının kafasını sıyırırken, çocuk ise kavga anında donup kaldı.

31.05.2024 11:25
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Adana'da dilenci olduğu öne sürülen iki kadının çocuğun yanında terlik ve çanta ile birbirine vurması saniye saniye görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre trafik ışıklarında dilencilik yaptığı öne sürülen iki kadın "yer" kavgası nedeniyle tartıştı. Tartışan kadınlar ara sokağa geldi. Kadınlardan biri diğerine "Benim yerime neden geliyorsun, herkesin yeri belli" diye bağırdı. Bunun üzerine iki kadın yanlarında çocuk olmasına rağmen kavga etmeye başladı. Kadınlardan biri diğerine çanta ile vururken, diğeri de ayağındaki terliği çıkartıp vurmaya başladı. Bu sırada kavgayı gören bir erkek de kadınları ayırmak için olay yerine geldi. Ancak erkeğin araya girmesine rağmen kadınlar kavgaya devam etti. Kadının biri diğerine terliğini fırlattı, şans eseri terlik kadının kafasını sıyırdı. Çocuk ise kavga anında donup kaldı. Bu anlar saniye saniye görüntülendi. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Dilenci Kadınlar Arasında Çocuğun Yanında Kavga - Son Dakika

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