Adana'da Dilenci Operasyonu: Çocuklarla Dilenme ve Yalan Savunmalar Ortaya Çıktı - Son Dakika
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Adana'da Dilenci Operasyonu: Çocuklarla Dilenme ve Yalan Savunmalar Ortaya Çıktı

Adana\'da Dilenci Operasyonu: Çocuklarla Dilenme ve Yalan Savunmalar Ortaya Çıktı

Adana'da düzenlenen dilenci operasyonunda, bir kadının parası çorabından çıktı, başka bir dilenci ise 'tahin parası' diyerek kendini savundu. Zabıta Amiri Seyfettin Yılmaz, dilencilerin çocukları kullanarak duygu sömürüsü yaptığını belirtti.

24.03.2025 10:46  Güncelleme: 10:54
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Adana'da dilencilere yönelik düzenlenen operasyonda bir kadının paraları çorabından çıkarken, bir başka dilencinin ise "Ben sıcak tahin almaya çıktım. O para tahin parası" diyerek kendini savunmaya çalışması dikkat çekti. Dilencilerin çocukları kullandığını ancak bazılarının kucağındaki çocukların kendi çocukları bile olmadığına vurgu yapan Zabıta Amiri Seyfettin Yılmaz, "Adeta dilenmek için çocuk dahi kiralıyorlar" dedi.

Seyhan Belediyesi zabıta ekipleri, Ramazan ayını fırsat bilerek camilerde ve trafik ışıklarında vatandaşların duygularını sömürüp para talep eden dilencilere yönelik operasyon düzenledi. Eş zamanlı operasyonda dilencileri tek tek toplayan ekipler, Seyhan Zabıta Müdürlüğü'ne götürdü. Bazı dilenciler daha 2-3 yaşındaki evlatlarıyla dilenirken bu sırada bir vatandaş, "Çocuk küçücüktü, dilenci annesiyle dilenerek büyüdü" dedi.

Para çorabından çıktı

Zabıta müdürlüğünde üstü aranan bir dilenci kadının yaklaşık 400 TL'si çorabından çıktı. Parasına el konulan başka bir dilenci kadın ise, "Ben evden sıcak tahin almaya çıktım. O para tahin parasıydı" diyerek parasını kurtarmaya çalıştı. Dilencilerin paralarına el konulurken haklarında Kabahatler Kanunu'na göre işlem yapıldığı bildirildi.

"Adeta dilenmek için çocuk dahi kiralıyorlar"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Seyhan Belediyesi Zabıta Amiri Seyfettin Yılmaz ise acı bir gerçeğe dikkat çekti. Yılmaz "Dilenciler maalesef Ramazan ayını fırsat bilip vatandaşların manevi duygularını istismar ediyor. Lütfen vatandaşlarımız bu kişilere para vermesin. Birçoğu çocukları kullanıp dileniyor ancak bazılarının kucağındaki çocuklar kendi çocukları bile değil. Sorduğumuzda, akrabamın, kardeşimin çocuğu yanıtını alıyoruz. Adeta dilenmek için çocuk dahi kiralıyorlar. Ramazan ayı boyunca yaptığımız uygulamalarda 10 bin liraya yakın dilencilerde para ele geçirdik ve bu parayı kamuya aktardık. Denetimlerimiz sürecek" ifadelerini kullandı. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Dilenci Operasyonu: Çocuklarla Dilenme ve Yalan Savunmalar Ortaya Çıktı - Son Dakika

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