Adana'da Dolandırıcılığa 4 Yıl 2 Ay Hapis - Son Dakika
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Adana'da Dolandırıcılığa 4 Yıl 2 Ay Hapis

Adana\'da Dolandırıcılığa 4 Yıl 2 Ay Hapis
22.05.2025 10:57
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Arkeoloji Müzesi'nde çöp kutusundaki biletleri satan görevlilere 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

Adana'da Arkeoloji Müzesi'nde çöp kutusuna atılan kullanılmış biletleri yeniden sattıkları tespit edilen gişe görevlisi ve güvenlik personeli 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

2022 yılında Adana Arkeoloji Müzesi'nde çalışan gişe personeli ve güvenlik görevlisi çöpe atılan biletleri başkalarına sattı. Gişe personeli İ.O. ve güvenlik görevlisi S.S. hakkında, dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün talebi üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu müfettişlerince inceleme başlatıldı.

İncelemede 2 çalışanın, müzeyi gezmek isteyen ziyaretçileri satın aldıkları biletleri çöp ve geri dönüşüm kutusuna atmaları için yönlendirdikleri, daha sonra bu biletleri başka kişilere sattıkları belirlendi. Müdürlüğün yaptığı suç duyurusunun ardından Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Savcılığın hazırladığı ve Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, tutuksuz sanıklar İ.O. ve S.S. hakkında, "kamu kurum ve kuruluşları ile benzeri tüzel kişiliklerin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 3'er yıldan 10'ar yıla kadar hapis talep edildi. 10. Ağır Ceza Mahkemesince açılan davanın 17 Nisan'da görülen karar duruşmasında 2 sanığa "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 4 yıl 2'şer ay hapis cezası verildi.

Mahkemenin cezaya ilişkin 16 Mayıs'ta açıkladığı gerekçeli kararında ise şu ifadelere yer verildi:

"Gişe görevlisi İ.O. ve güvenlik görevlisi S.S.'nin, müzeye gelen ziyaretçilere bilet satışı yaptıktan sonra biletlerin çöp ve geri dönüşüm kutusuna atılması konusunda yönlendirme yapmaları, atılan biletleri alıp yeni gelen ziyaretçilere tekrar satmaları nedeniyle Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Adana Müze Müdürlüğü zararına ve kendi yararlarına olacak şekilde menfaat temin ettikleri, suç duyurusu evrak ve ekleri incelendiğinde sanıkların çöp kutusuna atılan biletleri aldıklarının tespit edildiği ve sırf suçtan kurtulmaya yönelik beyanlarına itibar edilmediği, bu haliyle sanıkların 'nitelikli dolandırıcılık' suçunu işlediği mahkememizce kabul edilmiştir." - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Dolandırıcılığa 4 Yıl 2 Ay Hapis - Son Dakika

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