Adana\'da Dolandırıcılık Engellendi

Adana'nın Kozan ilçesinde dolandırıcıların hedefindeki bir kişi 380 bin TL'lik altını bozdurup bankadan göndermek isterken polis müdahale edip engelledi.

Olay, önceki gün ilçedeki bir banka şubesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, dolandırıcıların C. K.,'yi arayarak korkuya kapılmasına neden oldu. Şüphelilerin yönlendirmesiyle altınlarını bozduran C.K. 380 bin TL'yi bankaya götürdü. Bu sırada banka personeli, durumdan şüphelenerek polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kısa sürede vatandaşa ulaşarak dolandırılmasını engelledi.

Yapılan incelemede, vatandaşın dolandırıcılarla iletişim halinde olduğu ve yönlendirme sonucu parasını bozdurduğu tespit edildi. Şahsın parayı aldığı kuyumcudan işlem geriye çevrildi ve 380 bin TL tutarındaki meblağ iade ettirildi. Bozdurulan altınlar yeniden alınarak mağduriyet giderildi.

Yetkililer, vatandaşları telefonla arayıp kendilerini polis, savcı ya da kamu görevlisi olarak tanıtan yada internet linkleri üzerinden yüksek kar vaat eden borsa sitelerine güvenmemeleri konusunda uyardı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADANA