Adana'da Dolandırıcılık: Evi Sattım Dedi, Para Kayboldu - Son Dakika
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Adana'da Dolandırıcılık: Evi Sattım Dedi, Para Kayboldu

Adana\'da Dolandırıcılık: Evi Sattım Dedi, Para Kayboldu
06.07.2025 10:32
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Adana'da bir kadın, dairesinin dolandırıcılık için kullanıldığını fark etti. 1.5 milyon lira kaybetti.

Adana'da bir daireyi satmak isteyen kadının evi, 'sazan sarmalı' yöntemiyle dolandırıcılıkta kullanıldı. Hiçbir ödeme almayan ev sahibi kadının şikayetiyle olay gün yüzüne çıktı.

Mersin'de yaşayan H.G. (48), Adana'nın Sarıçam ilçesindeki 3+1 dairesini satmak için ağabeyi A.G.'den (52) yardım istedi. A.G., dairenin fotoğraf ve videolarını çekip ilan sitesine yükledi. Bu ilanı gören ve kendisini "Hasan Kılıç" olarak tanıtan Onur A. (24), A.G. ile iletişime geçerek evi 2.3 milyon liraya almak üzere anlaştı. Daha sonra aynı ilçede emlakçılık yapan N.Ç.'ye ulaşarak kendini müteahhit olarak tanıtan Onur A., A.G.'den aldığı görselleri "satılık ev" diye gönderdi. N.Ç. de müşterisi Ö.Ç.'ye (30) söz konusu evi önerdi. Ö.Ç., 6 Ocak'ta ortağı R.Y. ve N.Ç. ile birlikte evi gezdi. A.G., kardeşinin evi olduğunu belirterek daireyi gösterdi. Evi beğenen Ö.Ç., 1.5 milyon liraya almak üzere anlaşma sağladı. Ertesi gün Sarıçam Tapu Müdürlüğü'nde devir işlemleri için bir araya gelindi ancak alıcı ve gerçek satıcı hiç karşılaştırılmadı. Onur A., taraflarla ayrı ayrı iletişim kurarak süreci yönetti. Satış sırasında H.G.'nin müteahhite olan 500 bin liralık borcunu kapatmak amacıyla A.G., bu kısmın müteahhit O.E.'nin oğlu M.E.'ye gönderilmesini istedi. Geri kalan 1 milyon lira ise Onur A.'nın yönlendirmesiyle Hüseyin Ö.'nün (25) hesabına aktarıldı. Ancak parayı alan Onur A., bir daha alıcıya ulaşmadı. Dolandırıcılık olayı, tapuda ödeme yapılmadığının anlaşılmasıyla ortaya çıktı. Hemen emniyete başvuruldu. Adana Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, paranın izini sürerek Gaziantep'te Hüseyin Ö. ve babası Cemal Ö.'yü yakaladı. Paranın kripto para hesaplarına aktarıldığı belirlendi. Onur A. ise Mersin'de gözaltına alındı.

Polisin ulaştığı M.E., kendisine gönderilen 500 bin lirayı Ö.Ç.'ye iade etti. Onur A.'nın 20 milyon lira değerindeki 3 lüks aracı ve bir evine el konularak, banka hesapları donduruldu. Emniyetteki ifadesinde Onur A., "Telefonculuk yapıyorum, kullanılan cihazı ikinci el aldım. Hasan ya da Cumali'yi tanımam" diyerek suçlamaları reddetti. Hüseyin Ö. ise, "Paraya ihtiyacım vardı, hesabımı kullandırdım" dedi.

Adliyeye sevk edilen Onur A. ve Hüseyin Ö. tutuklanırken, Cemal Ö. adli kontrolle serbest bırakıldı. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Dolandırıcılık: Evi Sattım Dedi, Para Kayboldu - Son Dakika

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