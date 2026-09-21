Adana\'da dolandırılan 5 çocuklu aile, Bakan Çiftçi\'nin talimatıyla eve taşındı

Adana'da ev alma hayali kurarken dolandırılan ve 5 çocuğuyla sokakta kalıp çadırda yaşamaya başlayan aileye İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla sahip çıkıldı. Aile, kendilerine kiralanan eve taşındı.

Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesi'nde yaşayan 5 çocuk sahibi Hatun (30) ve Mehmet Aslaner (40) çifti, ev almak için para biriktirmeye başladı. Bu sırada ev hayallerinden bahseden çifte, mahalleden tanımadıkları isminin Mesut olduğunu öne süren bir şahıs, 'Ben sizin komşunuzum, bankalarla çalışıyoruz. Size kredi kartı çıkartalım, oradan para çekip evinizi alırsınız' dedi.

Bunun üzerine o kişiye güvenen aile, bütün bilgilerini verdi ve o kişi aracılığıyla bankalarla görüşüp kredi kartı çıkarttı. Ancak bu sırada iddiaya göre kredi kartlarının hiçbirisi Aslaner ailesine ulaşmadı ve bir süre sonra aile toplam 1 milyon 200 bin liralık borçlu olduklarını öğrendi. İsminin Mesut olduğunu söyleyen şahsa ise aile ulaşamadı.

Yeterli kanıt bulamayan aile, polise gidip şikayetçi de olamadı.

Borç nedeniyle karı-koca arasında çıkan tartışmada Hatun Aslaner eşini evden kovdu. Geçtiğimiz haftada ev kirasını ödeyemeyen kadını ev sahibi evden çıkarttı.

Babası ahıra çadır kurdu

En küçüğü 2 aylık olan 5 çocukla sokakta kalan kadına babası sahip çıktı ve Yüreğir ilçesi Bahçelievler Mahallesi'ndeki hayvan pazarının yanındaki ahırına çadır kurup kızını ve torunlarını orada oturtmaya başladı.

Ailenin mağduriyeti İHA tarafından geçtiğimiz Cuma günü haberleştirildi. Haberi gören İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Adana Valiliği'ne ailenin ivedilikle bir eve yerleştirilmesini talimat verdi. Yüreğir Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ise aileye merkez Yüreğir ilçesinde ev kiraladı.

Bütün eşyalarını da alan vakıf, aileyi çadırdan alarak yeni evlerine taşıdı. Anne ve çocuklarının mutluluğu ise gözlerinden okundu.

"Korkunçtu orası"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye teşekkür eden Hatun Aslaner, "Evden atılınca çadırda kaldım. Çok kötü günler yaşadım. Geceleri yatamıyorduk. Korkunçtu orası. Bakanımızdan Allah razı olsun. Sesimizi duydu, yağmurlar başlamadan bize bir ev tuttular. Eşyalarımızı aldılar. Çok teşekkür ediyorum. Devletime teşekkür ederim" dedi.

"Bakanımız bize hem anne hem de baba oldu"

Kendilerini dolandırdığı öne sürülen Mesut isimli şahıs hakkında da polise başvurduğunu anlatan Aslaner, "Polis geldi ve ifade verdik. O şahıstan şikayetçi olduk. Başıma ne geldiyse anlattım. Bakanımız bize ummadığımız anda aile oldu. Bakanımız bize hem anne hem de baba oldu. Allah razı olsun" diye konuştu.