Adana'da Dolmuş ve Otobüs Şoförleri Arasında Gerilim: Tehdit ve Yol Kesme Olayları

20.08.2025 09:22  Güncelleme: 09:42
Adana'da dolmuş şoförleri, güzergahlarına giren otobüs şoförleri tarafından tehdit edilerek rahatsız ediliyor. Olaylar, araç içi kameralarına yansıdı ve dolmuş sürücüleri yardım talep etti.

Adana'da otobüs şoförlerinin güzergahlarına giren dolmuş şoförlerinin önünü kesip tehdit ettiği anlar araç içi kameralarına saniye saniye yansıdı. Dolmuş şoförleri, bizim ve yolcularımızın can güvenliği yok diyerek yardım talep etti.

İncirlik Dolmuş Kooperatifi, 4 ay önce Adana Büyükşehir Belediyesi'nde ihale ile yeni güzergah aldı. Ancak iddiaya göre, dolmuşlar Buruk TOKİ'ye gittikleri için bölgede uzun yıllardır faaliyet gösteren Yüreğir 72 No'lu Buruk TOKİ hattı otobüsleri dolmuş şoförlerini sürekli rahatsız etmeye başladı.

Tehditler artarak devam etti

Son günlerde artarak devam rahatsızlıklar en sonunda bazı otobüs şoförlerinin yol kesip dolmuşta yolcular varken şoföre tehditler savurduğu görüldü. Bir şoförün, 'Bu otobüsleri gördüğünüzde geriden geleceksiniz, önlerine geçmeyeceksiniz' demesi pes dedirtirken bir otobüs şoförünün ise dolmuş seyir halindeyken yanından hızla geçip sürücüsünü yoldan çıkartmaya çalıştığı anlar araç içi güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Yolcular tepki gösterdi

Bazı otobüs şoförlerinin yol kesmesine dolmuştaki yolcuların tepki gösterdiği de görüldü.

"Ekmeğimizi kazanmak zorundayız"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan dolmuş sürücüsü Ayhan Dağlıkan, "Arabada bir sürü yolcum varken otobüs şoförü geldi sağımdan direksiyonu kırdı ve beni yoldan çıkartmaya çalıştı. Kendimden korkum yok ama yolcularımın hayatından endişe ediyorum. 'Ben ekmeğimin peşindeyim' diyorum ama bizi çekemiyorlar. Rekabet var şuanda, biz ekmeğimizi kazanmak zorundayız. Bazen yolcu almak istiyorum yolcunun önünü kapatıyor" ifadelerini kullandı.

"Bize o güzergaha girmeyin diyorlar"

Bir başka dolmuş şoförü İbrahim Tutaman, "Beni yolda 2 defa sıkıştırdı ve kazaya sebebiyet verecekti. Biz oraya kavga için gitmiyoruz, ekmek parası için gidiyoruz. Aracın içerisinde yolcular varken onlara bir şey olsa altından ne biz ne de onlar kalkabilir. Toplu taşıma da böyle şeyleri tasvip etmiyoruz. Bize o güzergaha girmeyin diyorlar ancak biz orayı ihale ile aldık. Terbiyemizle, klimalı araçlarımızla hizmet veriyoruz" diye konuştu.

Öte yandan İncirlik Dolmuş Kooperatifi yetkililerinin araç içi güvenlik kamerası görüntüleriyle Yüreğir 72 No'lu Buruk TOKİ hattından şikayetçi olduğu öğrenildi. - ADANA

Kaynak: İHA

