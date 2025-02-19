Adana'da 'Duygusuzlar' Çetesi Çökerildi - Son Dakika
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Adana'da 'Duygusuzlar' Çetesi Çökerildi

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Esnaftan 35 milyon TL haraç isteyen çete üyeleri Adana'da yakalandı, 7 kişi tutuklandı.

19.02.2025 11:01
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Esnaftan 35 milyon TL haraç isteyen 'Duygusuzlar' çetesi çökertildi

Esnafa yaptıkları silahlı saldırı güvenlik kameralarına yansıdı

ADANA - Adana'da 3 farklı işyerinden toplam 35 milyon TL haraç isteyip işyerlerini kurşunlayan 'Duygusuzlar' çetesi gasp büro tarafından çökertildi. Çete üyesi 10 kişi polis tarafından yakalınırken 7'si tutuklandı. Çetenin hafif makineli tüfek ve tabanca ile yaptığı saldırılar ise kameralara yansıdı.

İddiaya göre, kentte yeni türeyen kendilerini 'Duygusuzlar' olarak tanıtan çete, esnaftan haraç isteyerek canından bezdirdi. Çete üyeleri oto tamircisi V.K.'yı arayayıp "Biz duygusuzlarız size ceza kestik 15 milyon TL vereceksiniz. Bu parayı ödeyeceksiniz" dediği iddia edildi. V.K. parayı ödemeyi kabul etmedi. Bunun üzerine çete üyelerinden Efehan Ö. ve Ramazan K. (19), 6 Şubat günü Seyhan ilçesine bağlı Yeşiloba Mahallesi'nde V.K.'nin işyerine gelerek hafif makineli tüfekle ateş açtı. Ardından ise kaçtı.

Çete üyeleri bu olaydan saatler sonra telefon tamirciliği yapan A.S.'yi arayıp 10 milyon TL haraç istediklerini belirtti. A.S.'de parayı vermeyi kabul etmedi. Bunun üzerine Ramazan K. ve Hakan O. A.S'nin Yüreğir ilçesine bağlı Ulubatlı Hasan Mahallesi'ndeki deposuna hafif makineli tüfekle ateş açıp kaçtı.

15 Şubat tarihinde çete üyeleri oto galerici K.Ç.'yi arayıp 10 milyon TL haraç istediklerini belirtti. K.Ç. parayı vermeyince Sarıçam ilçesine bağlı Yeni Mahalledeki oto galeriyi gelen Ramazan K. tabanca ile ateş açarak kaçtı.

Yaşanan kurşunlanma olayları ise anbean güvenli kameralarına yansıdı.

"Gasp polisleri çeteyi çökertti"

Asayiş Şube Müdürlüğü bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, yaşanan olayların ardından söz konusu şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. 500 saatlik görüntü izleyen polis çete üyelerinin kimliklerini belirledi. Musa K.'nin çeteye liderlik yaptığı öne sürülürken polis, Ramazan K., Efehan Ö., Hakan O., Emrullah T. (26), İbrahim G. (20), T.C.Ü (16), Hakan G. (19), Salih G. ve Cengiz T.'nin adreslerine operasyon yaptı. Yapılan operasyon çetenin 10 üyesi de yakalandı.

Şüphelilerin olaylarda kullandığı hafif makine tüfek, ruhsatsız tabanca, kar maskesi, kask ve eldivenler de evlerinde ele geçirildi.

"7 çete üyesi tutuklandı"

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk şüphelilerden lider olduğu değerlendirilen Musa K., Ramazan K., Efehan Ö., Hakan O., Emrullah T., İbrahim G., T.C.Ü tutuklanırken Hakan G., Salih G. ve Cengiz T. adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da 'Duygusuzlar' Çetesi Çökerildi - Son Dakika

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