Adana\'da FETÖ Operasyonu: 3 Hükümlü Yakalandı

Adana'da polisin FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne yönelik yaptığı çalışmada aralarında örgütün mahrem sorumlusu olduğu belirlenen, 9 yıldır firari yaşayan ve 3 farklı ilde eğitim yapılanmasından sorumlu olduğu iddia edilen şahsın da olduğu 3 hükümlüyü yakaladı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'ye yönelik, 'Silahlı Terör Örgütü Kurmak veya Yönetmek' suçundan 9 yıldır aranan ve Adana, Antalya ile Balıkesir'deki eğitim yapılanmasında mahrem sorumlu olduğu belirlenen M.A.'nın (49) peşine düştü. Şüphelinin yerini tespit eden ekipler, 2 günde 40 iş yerinin güvenlik kamerası görüntüsünü tek tek inceledi. M.A., Seyhan ilçesi çarşı merkezindeki bir iş hanında yakalandı. Adreste ve kaldığı yerlerde yapılan aramalarda bilgisayar, cep telefonu ve dijital materyaller ele geçirildi. M.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ekipler ayrıca, "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 3 yıldır aranan, örgütün Adana yapılanmasında "mütevelli" olarak faaliyet yürüttüğü tespit edilen M.K'yı (56) Seyhan ilçesi Saydam Caddesi'nde yakaladı. Yine aynı suçtan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan, örgütün öğrenci yapılanmasında görev aldığı belirlenen E.A. da (41) Seyhan'daki iş yerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 3 firari hükümlü cezaevine gönderildi. - ADANA