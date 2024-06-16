Adana'da Firari Hükümlü Kurban Pazarında Yakalandı

3.Sayfa

Adana'da 2 ayrı hırsızlık olayından 19 yıl 22 gün hapis cezası ile aranan firari hükümlü, Seyhan polisi tarafından kurban pazarında pazarlık yaparken yakalandı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Seyhan Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 2 farklı hırsızlık suçundan toplam 19 yıl 22 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Suat Sakarya'yı yakalamak için çalışma başlattı.

"İzini sürüp kurban pazarında yakaladılar"

Seyhan polisi söz konusu hükümlünün izini sürdüğünde, Pınar Mahallesi'ndeki bir kurban pazarında olduğunu belirledi. Ekipler şüpheliyi kurban pazarının içerisinde pazarlık yaparken yakaladı.

Polis merkezine götürülen şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, Suat Sakarya'nın hırsızlık yapmaktan 35 suç kaydı olduğu da öğrenildi. - ADANA