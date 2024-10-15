Adana'da kasten öldürme suçundan 17 yıl hapis cezası ile aranan firari hükümlüyü Yüreğir polisi yakaladı.
Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı devriye ekipleri, Suluca Mahallesi İsmetpaşa Bulvarı'nda durumundan şüphelendiği Serkan Şarkman'ı durdurdu. Şarkman'a yapılan GBT sorgusunda kasten öldürme suçundan 17 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası ile arandığı belirlendi.
Kelepçe takılan hükümlü polis merkezine götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından hükümlü cezaevine teslim edildi. - ADANA
Son Dakika › 3.Sayfa › Adana'da Firari Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?