Adana'da Fırın Çalışanına Kızgın Pekmez Düştü - Son Dakika
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Adana'da Fırın Çalışanına Kızgın Pekmez Düştü

Adana\'da Fırın Çalışanına Kızgın Pekmez Düştü

Adana'da simit fırınında çalışan fırıncı, kızgın pekmezi başına dökerek ağır yaralandı.

05.12.2024 14:22
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Adana'da simit üretiminde kullandığı kızgın pekmezi başına döken fırın çalışanı, ağır yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi'nde meydana geldi. Simit üretilen bir fırında çalışan kişi, elleri yanmasın diye bezle tuttuğu tenceredeki kızgın pekmezi başına döktü. Kaynayan pekmez nedeniyle başında ve vücudunda yanıklar oluşan fırıncı yere yığıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım servisinde tedaviye alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Yaşananlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Fırıncının bir süredir borçları olduğu ve bu nedenle psikolojik sorunlar yaşadığı iddia edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Fırın Çalışanına Kızgın Pekmez Düştü - Son Dakika

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