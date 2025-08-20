Adana\'da Freni Boşalan Kamyon 4 Araca Çarptı

Adana- Kozan kara yolu, İmamoğlu ilçe yakınlarında freni boşalan sondaj kamyonu kırmızı ışıktaki 4 araca çarpıp durabildi. Kazada 3 kişi hafif yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Adana-Kozan kara yolu, İmamoğlu ilçe girişinde meydana geldi. İddiaya göre, Adana'dan Kozan istikametine ilerleyen K.K. yönetimindeki sondaj kamyonunun freni boşaldı. Kontrolden çıkan sondaj kamyonu, ışıklarda duran M.K., S.K. İ.Y. ve ismi öğrenilemeyen bir sürücünün kullandığı 4 otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlar savrulurken, bazı otomobiller adeta hurdaya döndü.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralanan M.K., S.K. ve İ.Y., olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla İmamoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kamyon şoförü K.K. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. - ADANA